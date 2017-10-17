"Боруссія" Ярмоленка не впоралася з АПОЕЛом, а "Ліверпуль" і "Спартак" знищили суперників (результати всіх матчів)

Сьогодні в Європі відбулися вісім матчів 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Дві гри завершилися з розгромним рахунком. "Ліверпуль" забив сім м'ячів на виїзді словенському "Марібору", а "Спартак" розгромив удома "Севілью".

У групі F, де виступає "Шахтар", обидва матчі завершилися з рахунком 2:1. Як повідомляв УНІАН, гірники обіграли "Феєноорд", а "Манчестер Сіті" виграв у "Наполі".

Група E

"Марібор" - "Ліверпуль" - 0:7

"Спартак" - "Севілья" - 5:1

Група F

"Манчестер Сіті" - "Наполі" - 2:1

"Феєноорд" - "Шахтар" - 1:2

Група G

"Монако" - "Бешикташ" - 1:2

"Лейпциг" - "Порту" - 3:2

Група H

"Реал" - "Тоттенхем" - 1:1

АПОЕЛ - "Боруссія" - 1:1