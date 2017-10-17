"Боруссія" Ярмоленка не впоралася з АПОЕЛом, а "Ліверпуль" і "Спартак" знищили суперників (результати всіх матчів)
23:52, 17 жовтня 2017Футбол
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"Реал" зіграв внічию з "Тоттенхемом".
"Реал" - "Тоттенхем" - 1:1 / Reuters
Сьогодні в Європі відбулися вісім матчів 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Дві гри завершилися з розгромним рахунком. "Ліверпуль" забив сім м'ячів на виїзді словенському "Марібору", а "Спартак" розгромив удома "Севілью".
У групі F, де виступає "Шахтар", обидва матчі завершилися з рахунком 2:1. Як повідомляв УНІАН, гірники обіграли "Феєноорд", а "Манчестер Сіті" виграв у "Наполі".
Група E
"Марібор" - "Ліверпуль" - 0:7
"Спартак" - "Севілья" - 5:1
Група F
"Манчестер Сіті" - "Наполі" - 2:1
"Феєноорд" - "Шахтар" - 1:2
Група G
"Монако" - "Бешикташ" - 1:2
"Лейпциг" - "Порту" - 3:2
Група H
"Реал" - "Тоттенхем" - 1:1
АПОЕЛ - "Боруссія" - 1:1
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