"Шахтар" у меншості обіграв "Фейєноорд" у гостьовому матчі Ліги чемпіонів

У Роттердамі (Нідерланди) завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому місцевий "Фейєноорд" приймав донецький "Шахтар" і програв чемпіону України, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 1:2.

Український клуб не дуже впевнено розпочав матч і вже на 7-й хвилині Вільєна пробив з-за меж штрафного з хорошої позиції - П'ятов у падінні відбив м'яч перед собою, а Стевен Бергейс добив снаряд у сітку, 1:0.

Втім, згодом гості вирівняли гру, а в середині першого тайму - рахунок. На 24-й хвилині Фред класною розрізною передачею з центру поля вивів один на один з воротарем господарів поля Джонсом свого партнера Бернарда, який обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота.

А на початку другого тайму стався переломний епізод у матчі. На 54-й хвилині Марлос зробив передачу з правого флангу на хід Бутко, той зробив м'який навіс на дальню штангу, а Бернард відправив м'яч у ворота, зробивши дубль.

За 15 хвилин до кінця матчу був вилучений з поля Ракицький, який отримав другу жовту картку, але "Шахтар" зумів вистояти і здобути такі цінні 3 очки в турнірній таблиці.

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу, за якою можна простежити за ходом гри.