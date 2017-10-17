Наставник "Чорноморця" Дулуб після перемоги над "Динамо" визнаний кращим тренером туру

Під керівництвом Дулуба "Чорноморець" залишив останню сходинку турнірної таблиці.

Всеукраїнське об'єднання футбольних тренерів оголосило найкращого тренера за підсумками 12-го туру української Прем'єр-ліги. Нагорода дісталася головному тренеру «Чорноморця» Олегу Дулубу. Читайте такожАутсайдер Прем'єр-ліги "Чорноморець" сенсаційно обіграв "Динамо" (відео)52-річний білоруський фахівець отримав оцінку 4,6 бала з 5 можливих. Нагадаємо, що «Чорноморець» під керівництвом Дулуба обіграв у 12-му турі «Динамо» (2:1) і піднявся з останньої сходинки турнірної таблиці.

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