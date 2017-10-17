Клуб АПЛ "Лестер" відправив у відставку Шекспіра
18:56, 17 жовтня 2017Футбол
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Чемпіон Англії-2016 невдало розпочав нинішній сезон, скотившись на 18-е місце.
chelseablues.ru
Клуб англійської Прем'єр-ліги «Лестер Сіті» відправив у відставку Крейга Шекспіра з посади головного тренера. Про це повідомляє Sky Sports.
Команда під керівництвом Шекспіра не може перемогти вже шість матчів поспіль у чемпіонаті Англії. Результати команди негативно позначилися на турнірному становищі - колектив посідає 18-у сходинку в таблиці АПЛ.
Нагадаємо, Шекспір прийняв «Лестер» по ходу минулого сезону, після звільнення Клудіо Раньєрі і дійшов з командою до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перед стартом нинішнього сезону Шекспір підписав повноцінний контракт на три роки.
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