Клуб АПЛ "Лестер" відправив у відставку Шекспіра

Клуб англійської Прем'єр-ліги «Лестер Сіті» відправив у відставку Крейга Шекспіра з посади головного тренера. Про це повідомляє Sky Sports.

Команда під керівництвом Шекспіра не може перемогти вже шість матчів поспіль у чемпіонаті Англії. Результати команди негативно позначилися на турнірному становищі - колектив посідає 18-у сходинку в таблиці АПЛ.

Нагадаємо, Шекспір прийняв «Лестер» по ходу минулого сезону, після звільнення Клудіо Раньєрі і дійшов з командою до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Перед стартом нинішнього сезону Шекспір підписав повноцінний контракт на три роки.