"Шахтар" (U-19) розгромно програв "Феєноорду" в Юнацькій лізі УЄФА
18:14, 17 жовтня 2017Футбол
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У 19-річних гірників - три поразки у перших трьох турах.
"Шахтар" (U-19) програв і в третьому турі Юнацької ліги УЄФА / football.ua
У 3-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА «Фейєноорд» (U-19) розгромив «Шахтар» (U-19) - 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Вже на 6-й хвилині Оркун Кекчю вивів господарів вперед.
В кінцівці першого тайму, протягом 90 секунд, «Шахтар» пропустив ще двічі. Результативні дії на свій рахунок записали Йоел Звартс і Ділан Венте.
На 59-й хвилині Венте оформив дубль, забивши 4-й гол голландців.
Молодіжна команда «Шахтаря» також програла і в стартових двох турах.
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