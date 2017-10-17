"Шахтар" (U-19) розгромно програв "Феєноорду" в Юнацькій лізі УЄФА

У 3-му турі групового етапу Юнацької ліги УЄФА «Фейєноорд» (U-19) розгромив «Шахтар» (U-19) - 4:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже на 6-й хвилині Оркун Кекчю вивів господарів вперед.

В кінцівці першого тайму, протягом 90 секунд, «Шахтар» пропустив ще двічі. Результативні дії на свій рахунок записали Йоел Звартс і Ділан Венте.

На 59-й хвилині Венте оформив дубль, забивши 4-й гол голландців.

Молодіжна команда «Шахтаря» також програла і в стартових двох турах.