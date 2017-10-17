Збірна України зіграє на "Арені-Львів" вперше за два останні роки

Товариський матч між Україною та Словаччиною пройде на «Арені-Львів», повідомляє «Спортивка».

Зустріч відбудеться 10 листопада.

Таким чином, збірна України зіграє на "Арені-Львів" вперше після дворічної перерви.

Читайте такожЗбірна України зіграє контрольний матч проти Словаччини 10 листопадаНагадаємо, що 27 вересня 2013 року дисциплінарний комітет ФІФА ухвалив рішення про дискваліфікацію «Арени-Львів» на період проведення відбору ЧС-2018 на підставі доповіді FARE (організація "Футбол проти расизму в Європі") про демонстрацію на одному з матчів збірної України прапорів дивізії СС «Галичина», а також нацистського привітання.

Востаннє збірна України грала на «Арені-Львів» 14 листопада 2015 року в кваліфікації Євро-2016 зі Словенією (2:0).

Зазначимо, що збірна України жодного разу у своїй історії не програвала на «Арені-Львів».