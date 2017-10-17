Італія зіграє зі Швецією, а хорвати протистоятимуть Греції у стикових матчах ЧС-2018
15:18, 17 жовтня 2017Футбол
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Відбулося жеребкування матчів плей-офф європейської кваліфікації ЧС-2018.
fifa.com
У Цюріху пройшло офіційне жеребкування стикових матчів кваліфікації ЧС-2018, повідомляє fifa.com.
У перший кошик потрапили чотири команди з більш високими позиціями в рейтингу – Швейцарія, Італія, Хорватія і Данія, у другу – Північна Ірландія, Швеція, Ірландія і Греція.
За результатами жеребкування Північна Ірландія зіграє зі Швейцарією. Хорватія зустрінеться з Грецією. Збірній Данії буде протистояти Ірландія. Швеція побореться за вихід у фінальну частину ЧС-2018 з Італією.
Стикові матчі пройдуть у період з 9-го по 14 листопада.
Офіційне жеребкування провели популярна мексиканська співачка Ванесса Хаппенказен і екс-капітан збірної Іспанії Фернандо Йерро.
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