Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі про матч з "Феєноордом": Ми прекрасно розуміємо, наскільки важкою буде ця гра
14:54, 17 жовтня 2017Футбол
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Бразильський легіонер донеччан висловив свою думку про майбутній матч Ліги чемпіонів.
Ісмаїлі в очікуванні дуже важкого матчу в Роттердамі / shakhtar.com
Гравець «Шахтаря» Ісмаїлі поділився своєю думкою про сьогоднішню гру проти «Фейєноорда» в Лізі чемпіонів, повідомляє Football News.
- Ми прекрасно розуміємо, наскільки важкою буде ця гра - навіть незважаючи на те, що суперник не має в складі зірок світового рівня. «Фейєноорд» дуже сильний як команда, як один ідеальний механізм. І він це прекрасно довів у минулому сезоні, коли став чемпіоном Нідерландів. Тому нам потрібно просто бути набагато краще, щоб виграти сьогодні.
Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Феєноорд" - "Шахтар"відбудеться сьогодні, 17 жовтня, в Роттердамі.
Початок гри - о 21.45.
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