Гравець "Шахтаря" Ісмаїлі про матч з "Феєноордом": Ми прекрасно розуміємо, наскільки важкою буде ця гра

Гравець «Шахтаря» Ісмаїлі поділився своєю думкою про сьогоднішню гру проти «Фейєноорда» в Лізі чемпіонів, повідомляє Football News.

- Ми прекрасно розуміємо, наскільки важкою буде ця гра - навіть незважаючи на те, що суперник не має в складі зірок світового рівня. «Фейєноорд» дуже сильний як команда, як один ідеальний механізм. І він це прекрасно довів у минулому сезоні, коли став чемпіоном Нідерландів. Тому нам потрібно просто бути набагато краще, щоб виграти сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Феєноорд" - "Шахтар"відбудеться сьогодні, 17 жовтня, в Роттердамі.

Початок гри - о 21.45.