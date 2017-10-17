Збірна України зіграє контрольний матч проти Словаччини 10 листопада

10 листопада відбудеться спаринг національних збірних команд України та Словаччини, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

В оновленому рейтингу ФІФА суперники нашої збірної посідають 24-е місце. Збірна України посідає 30-е місце.

Українці стануть господарями поєдинку. Місце проведення матчу визначиться пізніше.

У груповому етапі відбору на ЧС-2018 словаки зайняли друге місце в групі, пропустивши вперед Англію та випередивши Шотландію, Словенію, Литву та Мальту. Утім, біло-сині стали найгіршими серед других команд і не потрапили до стикових матчів.

Нагадаємо, збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на «Олімпійському», 8 вересня 2014 року «синьо-жовті» програли з рахунком 0:1. Рівно за рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0. Загалом історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрічей: три з них завершилися внічию, одна - поразкою і одна – перемогою нашої збірної.