Роналду став 2-м у рейтингу найбільш високооплачуваних знаменитостей Європи - Forbes

Нападник мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду є самим високооплачуваним спортсменом у рейтингу найбагатших знаменитостей Європи 2017 року, підготовленому журналом Forbes, повідомляє Р-Спорт.

Очолює рейтинг англійська письменниця Джоан Роулінг, чиї заробітки в 2017 році оцінені в 95 мільйонів доларів (без вирахування податків та комісійних за управління коштами). Роналду в загальному рейтингу став другим з 93 мільйонами доларів. На третій сходинці – британська музична група Coldplay (88 мільйонів).

Читайте такожШевченко вважає Роналду головним фаворитом у боротьбі за титул Кращого гравця FIFA-2017З числа спортсменів у топ-10 рейтингу також увійшли швейцарський тенісист Роджер Федерер (5-й, 64 млн) і британський гольфіст Рорі Макілрой (9-й, 50 млн).