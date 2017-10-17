Коротиш призначений генеральним директором ФК "Карпати"

Новим генеральним директором ФК «Карпати» призначено Юрія Коротиша, який до останнього часу працював директором медико-реабілітаційного центру клубу у Брюховичах, повідомляє офіційний сайт львівського клубу.

У своєму першому коментарі офіційному сайту «зелено-білих» Юрій Федорович сказав: «Насамперед, хотів би подякувати керівництву клубу за довіру. «Карпати» для мене рідний клуб, хоч родом я із Кривого Рогу. Зважаючи на це, даю гарантію, що зроблю усе, що в моїх силах, аби вирішити усі клубні проблеми. Першою з них вважаю рішення КДК ФФУ щодо проведення найближчого домашнього матчу без глядачів. Офіційного документу ми наразі не отримали, але як тільки це станеться, наша юридична служба прикладе усі зусилля, аби 29 жовтня наші уболівальники отримали змогу відвідати надзвичайно важливу гру «левів» проти київського «Динамо» і підтримати свою улюблену команду» – розповів Юрій Коротиш.

Юрій Федорович Коротиш народився 1 січня 1953 року в місті Кривий Ріг. В 1973 році закінчив Криворізький технікум гірського транспорту. Працював майстром тресту «Криворіждорводбуд», адміністратором Криворізької регіональної товарної біржі, керівником спорткомплексу об’єднання «Кривбасруда», директором готельного комплексу ВАТ Нафтопереробний комплекс «Галичина» (Дрогобич), керівником служби спортивних споруд – структурного підрозділу ФК «Карпати». На початку 2009 року уже виконував обов’язки генерального директора ФК «Карпати».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижні ЗМІ поширили інофрмацію щодо відставки Юрія Дячука-Ставицького з посади гендиректора "Карпат".

Сьогодні вранці "Карпати" офіційно підтвердили цей факт.