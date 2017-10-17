Шевченко вважає Роналду головним фаворитом у боротьбі за титул Кращого гравця ФІФА-2017

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко вважає, що гравець мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду найбільш гідний звання Кращого гравця FIFA 2017 року, повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Шевченко ставить йому в заслугу перемогу в Лізі чемпіонів і дубль у фінальному матчі цього турніру.

«Роналду, Мессі і Неймар – неймовірні гравці. Всі вони заслуговують на перемогу. Якщо б мені довелося між ними вибирати, то я поставив би на Роналду. Він виграв Лігу чемпіонів, забив два голи у фіналі.

У Лео Мессі також відмінний сезон, він продовжує забивати голи i бити рекорди.

Я радий за Неймара, тому що останні п'ять років були великим змаганням між Мессі і Роналду, і тепер Неймар вступив у гру. Він забиває багато голів і володіє великими технічними навичками. Приємно спостерігати, як він грає.

Всі три гравці – лідери своїх команд. Вони здатні повести колектив за собою», - зазначив Шевченко.

Шевченко є володарем "Золотого м'яча"-2004.