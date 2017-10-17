"Шахтар" програв усі чотири попередні матчі клубам з Нідерландів у єврокубках

Донецький "Шахтар" програв усі чотири попередні матчі проти клубів з Нідерландів у єврокубках, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Раніше український клуб двічі перетинався з командами Нідерландів у двоматчевих єврокубкових протистояннях і всі чотири гри завершив невдало.

У сезоні 1999/2000 «Шахтар» двічі програв «Роді» з Керкраде (0:2, 1:3), а в сезоні 2004/2005 поступився АЗ з Алкмаара – 1:3 і 1:2.

Як повідомляв УНІАН, матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Фейєноорд" (Роттердам) - "Шахтар" (Донецьк) відбудеться сьогодні, 17 жовтня. Початок гри - о 21.45 за київським часом.