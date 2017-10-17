Матч Ліги чемпіонів "Фейєноорд" - "Шахтар": де дивитися
11:01, 17 жовтня 2017Футбол
384
Відразу два вітчизняні телеканали покажуть матч за участю чемпіона України.
Матч "Шахтаря" в Лізі чемпіонів покажуть на двох каналах українського ТБ / hotology.ru
Сьогодні в Роттердамі відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Феєноорд" - "Шахтар", який покажуть одразу два українських телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований супутниковий.
На телеканалі Україна трансляція гри почнеться в 2130.
На телеканалі Футбол 1 трансляції матчу передуватиме студія, де експерти будуть обговорювати майбутню гру. Початок - о 20.55. Також студія буде працювати і по закінченні матчу - з 23.40 до 00.30.
Як повідомляв УНІАН, матч "Феєноорд" - "Шахтар" розпочнеться в Роттердамі о 21.45 за київським часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2017/18