Матч Ліги чемпіонів "Фейєноорд" - "Шахтар": де дивитися

Сьогодні в Роттердамі відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА "Феєноорд" - "Шахтар", який покажуть одразу два українських телеканали - загальнонаціональний і спеціалізований супутниковий.

На телеканалі Україна трансляція гри почнеться в 2130.

На телеканалі Футбол 1 трансляції матчу передуватиме студія, де експерти будуть обговорювати майбутню гру. Початок - о 20.55. Також студія буде працювати і по закінченні матчу - з 23.40 до 00.30.

Як повідомляв УНІАН, матч "Феєноорд" - "Шахтар" розпочнеться в Роттердамі о 21.45 за київським часом.