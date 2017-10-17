Букмекери вважають "Шахтар" фаворитом у матчі Ліги чемпіонів з "Фейєноордом"

Сьогодні в Роттердамі (Голландія) відбудеться матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому "Шахтар" є фаворитом на котируваннях букмекерів, у грі з місцевим "Фейєноордом", повідомляє спеціалізований портал Betexplorer.

Портал зібрав дані 23 провідних контор світу, де середня ставка на перемогу донеччан становить 2,13 до 1. У той же час, на перемогу "Фейєноорда" можна поставити з розрахунку 3,39 до 1, а на нічию - 3,54 до 1.

Читайте такожМатч "Фейєноорд" - "Шахтар" обслуговуватиме арбітр, при якому "гірники" жодного разу не пропускалиНайбільшу впевненість у перемозі " гірників відчуває контора bet-at-home - 2.09 на гірників проти 3,35 на голландців.

У цьому матчі зійдуться команди, які займають 2-е ("Шахтар", 3 очки) і 4-е ("Фейєноорд", 0) місця в турнірній таблиці Групи F. Гірники в першому турі обіграли італійський "Наполі" (2:1), але потім поступилися англійському "Манчестер Сіті" (0:2).

Як повідомляв УНІАН, матч "Фейєноорд" - "Шахтар" розпочнеться в Роттердамі о 21.45 за київським часом.