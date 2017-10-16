Два провідних гравця "Феєноорда" можуть пропустити матч з "Шахтарем" у Лізі чемпіонів

Півзахисник «Феєноорда» Ренато Тапія не зіграє в матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів проти «Шахтаря». Про це на прес-конференції повідомив головний тренер роттердамців Джованні ван Бронкхорст.

«Я не знаю, коли він зможе відновитися. Завтра він не зіграє. Поки ми не розуміємо, що з ним. У найближчі дні буде інформація про те, яке у нього пошкодження і скільки часу піде на відновлення»

Місце півзахисника збірної Перу у складі «Феєноорда» займе 23-річний Свен ван Беек, який у цьому сезоні зіграв лише два матчі у всіх турнірах, повідомляє footboom.com.

Крім того, під питанням участь у матчі з «Шахтарем» провідного форварда «Феєноорда» Ніколая Йоргенсена, який лише минулого тижня повернувся на поле після травми.

«Минулої суботи ми дали йому можливість зіграти, але ми обережно підходимо до цього питання. Поки рано говорити про те, чи він зіграє з "Шахтарем", але ми розглядаємо цю можливість», - сказав ван Бронкхорст.

Джованні Ван Бронкхорст поділився також своїми очікуваннями від матчу з українським клубом.

«Шахтар» - дуже сильна команда, вона зіграла у двох стартових матчах дуже добре. Нам буде непросто, але ми готові боротися. Не можу сказати, що це матч за життя. Ми показали погані результати у двох стартових турах, тому розуміємо, що повинні викладатися на сто відсотків для того, щоб сподіватися на щось у майбутньому».

«Шахтар» - технічна команда, вони вміють володіти м'ячем. Тому завтра буде складний матч», - додав Ван Бронкхорст.

Нагадаємо, прес-конференцію перед грою провів також наставник гірників Паулу Фонсека. Як повідомляв УНІАН, матч "Феєноорд" - "Шахтар" відбудеться завтра о 21.45.