Фонсека: Не знав, що "Шахтар" програвав раніше всім клубам з Голландії

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека провів прес-конференцію напередодні матчу 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти голландського «Феєноорда», розповівши про кадрові новини.

"У нас ще не відновився Кривцов, тривалий період відсутній Малишев. Також завтра не зіграє Дентіньо. Інші хлопці підходять до поєдинку без травм, слава Богу, все в порядку", - зазначив Фонсека.

Говорячи про підготовку "гірників" до цього матчу, португалець підкреслив:

Читайте такожМатч "Феєноорд" - "Шахтар" обслуговуватиме арбітр, при якому "гірники" жодного разу не пропускали"Часу перед такими зустрічами ніколи не буває багато. Ви бачите наш графік: днів між матчами дуже мало. Тим не менш, ми постаралися максимально підготуватися до "Фейєноорда" і прекрасно розуміємо, що нас чекає складне протистояння. Суперник — чемпіон Нідерландів. Поважаємо, знаємо його якості і сподіваємося на гарну гру".

Згідно зі статистикою, "Шахтар" не кращим чином виступає проти клубів з Нідерландів. Однак Фонсеку це не турбує.

"Навіть не знав про те, що «Шахтар» програвав раніше всім командам з Голландії. Не переживаю з цього приводу, тому що завжди є перший раз. Сподіваюся, що завтра буде перший випадок нашої перемоги над суперниками з Голландії. Зробимо для цього все від себе залежне", - зазначив тренер, якого цитує офіційний сайт "Шахтаря".

Він додав, що поки не замислюється про поєдинок з "Динамо", який відбудеться найближчої неділі.

"Поки не думав про матч з «Динамо». Зараз ми сконцентровані на грі. Коли вона закінчиться – почнемо думати про «Динамо», завжди найголовніша гра – завтрашня", – сказав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, матч "Феєноорд" - "Шахтар" відбудеться у вівторок о 21.45.