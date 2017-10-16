Стало відомо, хто обслуговуватиме матчі "Динамо" та "Зорі" в Лізі Європи

17:14, 16 жовтня 2017
Футбол
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На матчі "Динамо" - "Янг Бойз" працюватиме бригада арбітрів з Фінляндії, поєдинок "Зоря" - "Герта" проведе суддя з Ізраїлю.

Маттіас Гестраниус / dinamo-minsk.by

Визначилася бригада арбітрів, яка обслуговуватиме матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи «Динамо» – «Янг Бойз».

Головним суддею призначений фін Маттіас Гестраніус, його асистентами будуть Ян Петер Аравірта і Мікко Алакаре.

Читайте такожМатч "Феєноорд" - "Шахтар" обслуговуватиме арбітр, при якому "гірники" жодного разу не пропускалиВ 2017 році 39-річний Гестраніус провів 15 матчів, в яких показав 43 жовтих і 8 червоних карток.

Також УЄФА визначився з суддівською бригадою на матч групового етапу Ліги Європи "Зоря" - "Герта".

Головним арбітром зустрічі буде Ліран Ліані з Ізраїлю. Асистенти арбітра – Давін Еліас Біттон, Двір Шимон.

Зазначимо, що матч «Динамо» – «Янг Бойз» пройде в Києві у четвер, 19 жовтня. Початок – о 22.05.

Поєдинок "Зоря" - "Герта" відбудеться у Львові в той же день. Початок - о 20.00.

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Теги: #Динамо - Янг Бойз суддя#Зоря - Герта суддя