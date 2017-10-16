Збірна України опустилася на 30-е місце в рейтингу ФІФА
16:45, 16 жовтня 2017Футбол
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Команда Андрія Шевченка втратила три позиції в реєстрі.
Збірна України / Reuters
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала свіжий рейтинг національних збірних, в якому національна команда України у порівнянні з минулим місяцем втратила три позиції.
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У першій п'ятірці змін не відбулося. На першому місці залишається Німеччина, за якою йдуть збірні Бразилії, Португалії, Аргентини та Бельгії.
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