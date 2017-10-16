"Інтер" і "Мілан" встановили рекорд італійського футболу, заробивши майже 5 мільйонів євро за один матч
12:01, 16 жовтня 2017Футбол
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Знамените міланське дербі двох грандів побило рекорд за сумою, вирученою від продажу квитків.
"Інтер" - "Мілан" - 3:2 / Reuters
"Інтер" і "Мілан" у матчі італійської Серії А, що завершився перемогою "Інтера" - 3:2, встановили рекорд італійського футболу.
Як повідомляє Daily News Leaks, поєдинок двох міланських клубів зібрав рекордну суму грошей на продажу квитків - близько 4,8 мільйонів євро.
Матч побив попередній рекорд, встановлений "Інтером" і "Ювентусом", глядачі якого заплатили 3,7 мільйонів євро за квитки.
Сам поєдинок виправдав очікування в плані видовищності - вболівальники побачили п'ять забитих голів. У складі "Інтера" хет-триком відзначився Ікарді (вирішальний м'яч - з пенальті). За "Мілан" забили Сусо і Бонавентура.
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