"Інтер" і "Мілан" встановили рекорд італійського футболу, заробивши майже 5 мільйонів євро за один матч

"Інтер" і "Мілан" у матчі італійської Серії А, що завершився перемогою "Інтера" - 3:2, встановили рекорд італійського футболу.

Як повідомляє Daily News Leaks, поєдинок двох міланських клубів зібрав рекордну суму грошей на продажу квитків - близько 4,8 мільйонів євро.

Матч побив попередній рекорд, встановлений "Інтером" і "Ювентусом", глядачі якого заплатили 3,7 мільйонів євро за квитки.

Сам поєдинок виправдав очікування в плані видовищності - вболівальники побачили п'ять забитих голів. У складі "Інтера" хет-триком відзначився Ікарді (вирішальний м'яч - з пенальті). За "Мілан" забили Сусо і Бонавентура.