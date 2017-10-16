Тренер "Динамо" Хацкевич після поразки в Одесі: Можливо, я не вгадав зі складом (відео)

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич прокоментував поразку своїх підопічних у матчі 12-го туру УПЛ проти одеського "Чорноморця".

"Якщо почати з жарту, то ми провалили тільки перші 20 хвилин, і цього виявилося досить, щоб програти. Якщо серйозно, є претензії до групи гравців. Можливо, я не вгадав зі складом.

Після того, як рахунок став 0:2, команда намагалася грати, створювати моменти. Але треба виходити і робити це з перших хвилин.

На початку гри ми програвали багато єдиноборств як внизу, так і верхову боротьбу, чим футболісти "Чорноморця" користувалися. Ще ми провалювали середину поля, плюс індивідуальні помилки призвели до пропущених м'ячів", - сказав Олександр Хацкевич.