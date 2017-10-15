Аутсайдер Прем'єр-ліги "Чорноморець" сенсаційно обіграв "Динамо" (відео)

В Одесі на стадіоні "Чорноморець" відбувся заключний матч 12-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймав "Динамо".

Команди знаходяться на різних полюсах таблиці. Одесити перед цим туром посідали останнє місце в турнірній таблиці, а "Динамо" знаходиться на другій сходинці.

Перший тайм шокував шанувальників "біло-синіх". На 14-й хвилині півзахисник господарів Кирило Ковалець точно пробив у дальній кут, відкривши рахунок. На 21-й хвилині гравці "Динамо" допустили обрізку на подступі до свого штрафного майданчика, чим скористалися гравці "Чорноморця". Денис Васін зробив передачу на Олексія Хобленка, і той відправив другий м'яч у сітку воріт "Динамо".

Кияни, які грали без ряду ключових гравців (Хачеріді, Циганков, Віда), вирушили на штурм воріт господарів у другому таймі. Олександр Хацкевич зробив ряд замін - одночасно на полі знаходилися чотири нападники.

Все, що вдалося зробити динамівцям, - забити один гол, автором якого став Артем Кравець.

Безвиграшна серія "Динамо" в чемпіонаті становить вже три матчі.