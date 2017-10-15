Онлайн-відеотрансляція "Чорноморець" - "Динамо": Прем'єр-ліга 12 тур

Сьогодні в Одесі на стадіоні "Чорноморець" проходить заключний матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Чорноморець" приймає київське "Динамо", повідомляє сайт УПЛ.

Кияни, які продовжують боротьбу з "Шахтарем" у верхній частині турнірної таблиці, мають двоматчеву безвиграшну серію у Прем'єр-лізі. Дві останніх гри в чемпіонаті підопічні Олександра Хацкевича звели внічию (0:0 з "Вересом" і 4:4 з "Зорею"). Крім того, ще свіжа в пам'яті зустріч минулого чемпіонату, коли "Динамо" втратило перемогу над "Чорноморцем" (1:1) через автогол Хачеріді в компенсований час.

Проти гостей кадрові проблеми. Хачеріді пропустить поєдинок через дискваліфікацію (перебір карток). Не допоможуть "біло-синім" травмовані Домагой Віда і Віктор Циганков.

Матч "Чорноморець" - "Динамо" розпочнеться о 19.30.

ТВ-трансляція - телеканал "2+2".