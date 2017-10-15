"Олімпік" вирвав перемогу над "Олександрією" завдяки суперголу в кінцівці

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся ще один матч 12-го туру УПЛ, в якому "Олімпік" приймав "Олександрію".

Як повідомляє офіційний сайт змагань, номінальні господарі перемогли з рахунком 1:0.

Поєдинок плавно котився до нульової нічиєї, коли на 88-й хвилині гравець "Олімпіка" Іван Брикнер наважився на дальній удар метрів з 30-ти: м'яч за неймовірною траєкторією влетів у сітку воріт "Олександрії" повз голкіпера Юрія Паньківа. Гості кинулися відіграватися, але в компенсований час м'яч після удару Андрія Цурікова влучив у штангу.

"Олімпік" набрав 20 очок, подняшись на 4-е місце. "Олександрія" залишається в нижній частині турнірної таблиці з 9 пунктами.