"Зірка" і "Карпати" поділили очки в матчі УПЛ

У Кропивницькому відбувся поєдинок 12-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева "Зірка" приймала "Карпати".

Зустріч завершилася з нічийним рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч пройшов у не надто видовищній боротьбі. У першому таймі непогані моменти в складі "Зірки" мали Максим Прядун та Ігор Загальський, але їхнім ударам не вистачило точності. У свою чергу, стовідсотковий шанс змарнував форвард "Карпат" Олександр Гладкий, але його удар в падінні відбив голкіпер Євген Паст.

"Зірка" набрала 10-е очко після 12 турів і піднялася на восьме місце в таблиці. У "Карпат" на очко менше, і вони піднялися на 10-е місце.