"Зірка" і "Карпати" поділили очки в матчі УПЛ
15:50, 15 жовтня 2017Футбол
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Рівний двобій з невеликою кількістю моментів завершився закономірними нулями на табло.
"Зірка" і "Карпати" зіграли внічию / ФК "Карпати"
У Кропивницькому відбувся поєдинок 12-го туру української Прем'єр-ліги, в якому місцева "Зірка" приймала "Карпати".
Зустріч завершилася з нічийним рахунком 0:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Матч пройшов у не надто видовищній боротьбі. У першому таймі непогані моменти в складі "Зірки" мали Максим Прядун та Ігор Загальський, але їхнім ударам не вистачило точності. У свою чергу, стовідсотковий шанс змарнував форвард "Карпат" Олександр Гладкий, але його удар в падінні відбив голкіпер Євген Паст.
"Зірка" набрала 10-е очко після 12 турів і піднялася на восьме місце в таблиці. У "Карпат" на очко менше, і вони піднялися на 10-е місце.
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