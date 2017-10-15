Матч "Феєнорд" - "Шахтар" обслуговуватиме арбітр, при якому "гірники" жодного разу не пропускали
Головним рефері поєдинку призначений іспанець Альберто Ундіано Мальєнко.
Стали відомі суддівські призначення на матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок «Шахтаря» і «Феєнорда», які зіграють 17 жовтня в Роттердамі, обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Альберто Ундіано Мальєнко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Асистентами головного судді будуть Роберто Алонсо і Хуан Юсте. Хав'єр Естрада і Хосе Санчес будуть працювати за воротами, а Рауль Кабанеро стане резервним арбітром.
У цьому розіграші Ліги чемпіонів бригада Ундіано Мальєнко працювала на одному матчі групового етапу, а саме на поєдинку першого туру між «Бенфікою» і ЦСКА. Той поєдинок закінчився сенсаційною перемогою російського клубу з рахунком 2:1, а головний арбітр показав 5 жовтих карток і призначив один пенальті у ворота португальців.
Загалом в 2017 році Ундіано Мальєнко відпрацював на 22 матчах, в яких показав 98 жовтих карток і 3 червоних.
Як відзначає Xsport, двічі іспанський рефері обслуговував матчі «Шахтаря», і обидва рази в Лізі чемпіонів. У 2007 році на «Донбас Арені» «гірники» обіграли «Бенфіку» з рахунком 2:0 на груповому етапі, а в 2015-му зіграли в нульову нічию з «Баварією» в першому матчі 1/8 фіналу. Таким чином, при Ундіано Мальєнко донеччани ще жодного разу не пропускали.