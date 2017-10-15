Матч "Феєнорд" - "Шахтар" обслуговуватиме арбітр, при якому "гірники" жодного разу не пропускали

Стали відомі суддівські призначення на матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів. Поєдинок «Шахтаря» і «Феєнорда», які зіграють 17 жовтня в Роттердамі, обслуговуватиме іспанська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Альберто Ундіано Мальєнко, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Асистентами головного судді будуть Роберто Алонсо і Хуан Юсте. Хав'єр Естрада і Хосе Санчес будуть працювати за воротами, а Рауль Кабанеро стане резервним арбітром.

У цьому розіграші Ліги чемпіонів бригада Ундіано Мальєнко працювала на одному матчі групового етапу, а саме на поєдинку першого туру між «Бенфікою» і ЦСКА. Той поєдинок закінчився сенсаційною перемогою російського клубу з рахунком 2:1, а головний арбітр показав 5 жовтих карток і призначив один пенальті у ворота португальців.

Загалом в 2017 році Ундіано Мальєнко відпрацював на 22 матчах, в яких показав 98 жовтих карток і 3 червоних.

Як відзначає Xsport, двічі іспанський рефері обслуговував матчі «Шахтаря», і обидва рази в Лізі чемпіонів. У 2007 році на «Донбас Арені» «гірники» обіграли «Бенфіку» з рахунком 2:0 на груповому етапі, а в 2015-му зіграли в нульову нічию з «Баварією» в першому матчі 1/8 фіналу. Таким чином, при Ундіано Мальєнко донеччани ще жодного разу не пропускали.