Дортмундська "Боруссія" Ярмоленка програла перший домашній матч Бундесліги за два з половиною роки

У Дортмунді завершився матч 8-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Боруссія" поступилася "Лейпцигу" з рахунком 2:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

"Боруссія" програла на своєму полі вперше за два з половиною роки, з 4 квітня 2015 року.

Читайте такожГол Кагави з подачі Ярмоленко визнаний кращим у вересні в Бундеслізі (відео)Початок матчу не віщував нічого поганого для дортмундців, які відкрили рахунок вже на 4-й хвилині гри - відзначився П'єр-Емерік Обамеянг. Втім, вже на 10-й хвилині Марсель Сабітцер зрівняв рахунок, а на 25-й - Юссуф Поульсен вивів "Лейпциг" вперед. Нарешті, у другому таймі на 49-й хвилині Жан-Кевін Огюстен реалізував пенальті і довів перевагу своєї команди до двох голів - 1:3.

За 15 хвилин, на 64-й, Обамеянг, в свою чергу, реалізував пенальті і скоротив розрив до мінімуму - 2:3. Але, в останні півгодини дортмундці не змогли навіть зрівняти рахунок у матчі. Останній реальний момент у доданий час мав Андрій Ярмоленко, який на добиванні не зміг вразити порожні ворота.

Таким чином, "Боруссія" програла вперше у 8 матчах сезону 2017/18, при 6 перемогах та 1 нічиїй. Команда як і раніше лідирує в турнірній таблиці Бундесліги - 19 очок, випереджаючи "Баварію" (17) та "Лейпциг" (16).