"Верес" і "Маріуполь" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Львові завершився матч 12-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, у якому рівненський "Верес" приймав "Маріуполь" і звів матч внічию, повідомляє офіційний сайт ліги.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Якщо протягом півтора таймів на полі йшла безбарвна і безгольова гра, то наприкінці сталися відразу кілька поспіль подій, що заслуговують на увагу.

Читайте також"Верес" вирвав нічию в кінцівці гри зі "Сталлю"На 65-й хвилині рахунок відкрив футболіст "Вереса" Сергій Борзенко. Після навісу зі штрафного з правого флангу від Кобіна його партнер Федорчук пробив головою - Худжамов у стрибку дотягнувся і перевів м'яч у стійку, після відскоку від якої Сергій Борзенко вдало зіграв на добиванні.

А буквально за 4 хвилини, на 69-й, гравець "Маріуполя" Сергій Яворський отримав червону картку. Він вкрай грубо збив Волошиновича в центрі поля і арбітр відразу видалив гравця.

Здавалося, що доля матчу вже вирішена. Але, на 80-й хвилині, господарі поля примудрилися пропустити гол у більшості. Після прострілу з правого флангу забутий захисниками Андрій Тотовицький з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота - 1:1.

Таким чином, "Верес" набрав 18 очок (4-е місце), а "Маріуполь" - 16 (6).