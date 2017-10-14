"Сталь" поступилася "Зорі" в матчі УПЛ

У Києві на "Оболонь-Арені" завершився матч 12-го туру Прем'єр-ліги, в якому "Сталь" з Кам'янського поступилася з мінімальним рахунком луганській "Зорі", повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 0:1.

Читайте такожФутбольний трилер "Зоря" - "Динамо" став рекордним за кількістю голів в чемпіонаті УкраїниМатч розпочався атаками номінальних гостей, які мали відмінний шанс повести в рахунку вже на 7-й хвилині. Однак, Орест Кузик не забив пенальті. Гравець пробив у лівий від себе кут, але воротар Андрій Лунін дістав і відбив м'яч. Хвилиною раніше Гор віддав на Едгара, але того під час прийому м'яча атакував Сухоцький і збив вірменина в штрафній.

З часом "Зоря" вирівняла ситуацію на полі, а на 52-й хвилині Василь Прийма забив переможний для луганчан гол. Сілас навісив від правої бровки на ближній кут воротарського майданчика. Прийма опинився без опіки і головою пробив практично в ближню дев'ятку.

Таким чином, "Зоря" набрала 14 очок і закріпилася на 7-му місці в турнірній таблиці ліги. У "Сталі", як і раніше, 8 балів й 10-е місце в лізі.