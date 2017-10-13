Головний тренер збірної України Шевченко надасть звіт про свою роботу за десять днів

Після фінішу кваліфікаційного циклу чемпіонату світу 2018-го року тренерський штаб національної збірної команди України з футболу проведе аналіз даних та обробку статистики виступів команди, повідомляє Федерація футболу України.

Читайте такожШевченко: По гарячих слідах давати собі оцінку не будуПо завершенні головний тренер національної збірної Андрій Шевченко проведе відкриту прес-конференцію для преси та уболівальників, де виступить зі звітом про виконану роботу і викладе свою стратегію розвитку команди.

"Прес-конференція відбудеться 23 жовтня", - наголошується на сайті ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, збірна України програла в заключному матчі групового етапу відбіркового турніру ЧС-2018 команді Хорватії (0:2), зайняла 3-е місце в турнірній таблиці і вибула з подальшої боротьби за путівку до фінального турніру.