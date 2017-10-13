Гендиректор "Карпат" Дячук-Ставицький звільнений з посади - FootballHub
16:16, 13 жовтня 2017Футбол
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Новим гендиректором клубу стане Юрій Коротиш.
Дячук-Ставицький залишив "Карпати" / footballhub.com.ua
Генерального директора Карпат Юрія Дячука-Ставицького звільнено з посади, повідомляє FootballHub.
Як кажуть джерела порталу, новим гендиректором Карпат стане Юрій Коротиш, який до цього працював у структурі львівського клубу.
Нагадаємо, що "Карпати" посідають передостаннє 11-те місце в УПЛ. А фанати команди вже виступали проти Дячука-Ставицького та просили президента Петра Димінського продати клуб.
На офіційному сайті ФК "Карпати", наразі, офіційного підтвердження данної інформації немає.
footballhub.com.ua
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