Гендиректор "Карпат" Дячук-Ставицький звільнений з посади - FootballHub

Генерального директора Карпат Юрія Дячука-Ставицького звільнено з посади, повідомляє FootballHub.

Як кажуть джерела порталу, новим гендиректором Карпат стане Юрій Коротиш, який до цього працював у структурі львівського клубу.

Нагадаємо, що "Карпати" посідають передостаннє 11-те місце в УПЛ. А фанати команди вже виступали проти Дячука-Ставицького та просили президента Петра Димінського продати клуб.

На офіційному сайті ФК "Карпати", наразі, офіційного підтвердження данної інформації немає.