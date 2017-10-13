Гол Кагави з подачі Ярмоленка визнаний кращим у вересні в Бундеслізі (відео)
14:28, 13 жовтня 2017Футбол
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Пас українця і точний удар японця по достоїнству оцінили шанувальники німецького клубного футболу.
Ярмоленко став співавтором найкрасивішого гола вересня в Бундеслізі / Reuters
Гол японця Шінджі Кагава з подачі українця Андрія Ярмоленко став найкращим в німецькій Бундеслізі у вересні 2017 року, повідомляє офіційний сайт турніру.
У цьому матчі "Боруссія" з Дортмунда обіграла "Аугсбург" в гостях з рахунком 2:1.
Читайте такожЯрмоленко знову потрапив у збірну туру БундеслігиЦыкаво, що перший гол у цьому матчі, забитий вже на 4-й хвилині, став першим для Андрія Ярмленка в німецькій Бундеслізі. Раніше він забивав за "Боруссію" у Лізі чемпіонів УЄФА.
Вирішальний гол був забитий на 23-й хвилині. Після бурхливого початку (три голи за півтайму), надалі команди жодного разу не вразили ворота один одного.
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