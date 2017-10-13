Сім футболістів юнацької збірної Нігера з датою народження 1 січня викликали підозри

На чемпіонаті світу з футболу серед юнацьких збірних (вік гравців не перевищує 17 років), що проходить в Індії спалахнув скандал з командою Нігера, вік чиїх гравців викликає сумнів, повідомляє Globo Esporte.

Журналіст видання зазначив, що дата народження семи гравців команди - 1 січня. У п'яти випадках - це 2000 рік, у двох випадках - 2001.

При цьому, якщо хоча б один з п'яти гравців 2000 року народився на день раніше - 31 грудня 1999 року - він уже не мав би права брати участь у змаганнях через віковий ліміт.

При цьому, тренер команди Луїс Вердіні по-своєму трактував цей момент. «У Нігері не відзначають ювілеї, тому не прописують відразу дату народження. Люди називають свій вік, коли доводиться брати паспорт. Я працював і з дорослими спортсменами, деякі з них навіть не знали дати народження», — заявив він.

У матчах Групи D юнацького ЧС-2017 Нігер обіграв КНДР з рахунком 1:0 і програв Іспанії з розгромним рахунком 0:4.

У заключному турі групового етапу суперником Нігера стане команда Бразилії. Матч відбудеться сьогодні, 13 жовтня.