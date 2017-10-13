Нападник "Ворскли" Коломоєць: Матч з "Шахтарем"- битва лідерів чемпіонату

Нападник полтавської "Ворскли" Юрій Коломоєць розповів чого чекати українським уболівальникам від сьогоднішнього матчу проти донецького "Шахтаря" в інтерв'ю Football.ua.

- Шахтар знаходиться на першому місці, ми знаходимося на третьому рядку, тому майбутня зустріч буде центральною грою туру. В якійсь мірі, це битва лідерів чемпіонату. Ми налаштовуємося на дуже важку зустріч, адже граємо з чемпіоном країни. Це дуже хороша команда і я вірю в те, що гра буде цікавою для глядачів на стадіоні, так і для тих, хто буде її дивитися біля екранів телевізора, - розпочав гравець.

На зауваження про те, що "Шахтар" грає з високою лінією оборони і чи буде полтавцям, в цьому випадку, легше контратакувати, гравець зауважив: "Не скажу, що легше. Висока у них лінія або низька, це не має значення. Гра для нас буде дуже важкою. Так, в якомусь сенсі це створить умови для контратак і створити свої моменти. Сподіваюся, нам вдасться їх реалізувати і досягти позитивного результату".

Читайте такожГравець "Шахтаря" Степаненко: Зараз для нас найскладніший матч - з "Ворсклою", берегтися заради гри з "Динамо" не будемоА на питання про те, що матч проти "Шахтаря" відбудеться після ігор збірної України і, у зв`язку з тим, що у гірників багато збірників, буде втома футболістів суперника плюсом для "Ворскли", відреагував: "Зараз у збірній грали не так багато футболістів Шахтаря. Пятов, Ракицький, Коваленко, який відіграв за молодіжку, Марлос той же. Я думаю, у них достатньо кваліфікованих гравців, здатних рівнозначно замінити гравців основи".

"У нас свої завдання — добиватися позитивного результату в кожному матчі. Гра проти Шахтаря — не виняток. Ніхто не їде туди відбувати номер і грати з опущеною головою. Ми віддамо всі сили і дай бог, привеземо звідти позитивний результат.

Чи влаштує нас нічия? Після гри скажімо, влаштував нас результат, зараз про це говорити немає сенсу", - підсумував Коломоєць.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Ворскла" пройде в Харкові на ОСК Металіст сьогодні, 13 жовтня. Початок гри о 19.00.

Квитки на матч лідерів чемпіонату можна придбати в касах стадіону і онлайн на сайті "Шахтаря".