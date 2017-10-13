Екс-гравець київського "Динамо" Маковський засуджений на 2 роки обмеження волі за договірні матчі

Сьогодні в Білорусі завершився судовий процес у справі про договірні матчі, за підсумками якого екс-гравець київського «Динамо» Володимир Маковський засуджений до двох років обмеження свободи без направлення у виправні установи, повідомляє Трибуна.

Також Маковському протягом 5 років заборонено брати участь в професійних спортивних змаганнях.

40-річний фахівець був головним тренером «Іслочі», яку визнали винною у проведенні договірного матчу з брестським «Динамо».

Як дізналося слідство, команди домовилися, що перший тайм виграє аутсайдер ліги, яким на той момент було "Динамо". Маковський, як і інші тренери "Іслочі", знали про домовленість, але отримали по 20-30 тисяч доларів готівкою і промовчали.

Нагадаємо, що Володимир Маковський за кар'єру футболіста також грав за «Ворсклу», «Закарпаття» і київський ЦСКА.