В англійській Прем'єр-лізі вперше за 22 роки зіграють перед Різдвом

Матч англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Арсеналом" і "Ліверпулем" стане єдиним в цьому році, який буде зіграний в переддень Різдва, 24 грудня, повідомляє SportArena з посиланням на The Telegraph.

Швидше за все, матч буде зіграний о 12:30 за лондонським часом (14:30 за київським), щоб не виникало великих труднощів для вболівальників з поверненням додому перед Святвечором.

Раніше в Прем'єр-лізі розглядали можливість перенесення на 24 грудня ще двох зустрічей між "Лестером" і "Манчестер Юнайтед", а також "Евертон" — "Челсі". Але ці матчі будуть зіграні в п'ятницю ввечері (слот 19:45 за лондонським часом і в суботу вдень (12:30). Інші зустрічі теж будуть зіграні 23 грудня, в суботу.

Читайте такожнайбагатша людина Африки планує звільнити тренера-рекордсмена Арсена ВенгераСпочатку можливість перенесення частини матчів на 24 грудня була неоднозначно сприйнята вболівальниками, адже через це ускладнюється робота всіляких служб, а також стає скрутним потрапляння додому в надвечір'я Різдва, щоб провести його з сім'єю.

Необхідність перенесення хоча б однієї зустрічі на неділю пов'язана з контрактними зобов'язаннями з трансляції поєдинків у телекомпаній Sky Sports і BT Sport. Sky в кожному турі показує матчі, які відбуваються у неділю, іменуючи їх Super Sunday. Щоб виконати квоту по кількості трансльованих матчів, їм потрібно було отримати хоча б одну зустріч в неділю. У свою чергу, розширити кількість показаних зустрічей в суботу не можна.

В АПЛ ситуація з проведенням матчу 24 грудня трапиться вдруге за 22 роки. У 1995 році в цей день грали "Лідс" і "Манчестер Юнайтед".