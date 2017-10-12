Воротар "Ворскли" Шуст: Всім складно грати з "Шахтарем" в Харкові, але наше завдання - максимальний результат

Голкіпер полтавської "Ворскли" Богдан Шуст поділився думками про майбутній матч 12-го туру Прем'єр-ліги проти чемпіона України - донецького "Шахтаря", повідомляє Террикон.

"Настрій хороший, скористалися паузою між іграми через матчі збірних, зіграли товариську гру з "Олександрією". Тренери цим матчем залишилися задоволені, за винятком грубих помилок в тих ситуаціях, коли ми пропускали голи. Ми розібрали ігри, тепер потрібно вивчити матчі "Шахтаря". Кожен віддає собі звіт в тому, з якою командою ми будемо грати. "Шахтар" впевнено виступає і у внутрішньому чемпіонаті, і добре себе показав на міжнародній арені. Ми розуміємо, проти якої команди ми будемо грати. Не секрет, що усім складно грати з "Шахтарем" на виїзді, в Харкові, при досить непоганій підтримці", - почав воротар.

На питання про нападників "Шахтаря" - Факундо Феррейру і Густаво Бланко Лещука - особливості їх дій в поточному сезоні, Шуст відповів: "Тут вже нам підкаже тренерський штаб. Але потрібно звернути увагу на кожного гравця "Шахтаря". У цій команді зібрані класні футболісти, з хорошою індивідуальною майстерністю. Кожен з них вміє завершити атаку. Тут важко зробити комплімент комусь окремо, командна гра "Шахтаря" побудована таким чином, що кожен футболіст може забити гол".

Читайте такожГравець "Шахтаря" Степаненко: Зараз для нас найскладніший матч — з "Ворсклою", берегтися заради гри з "Динамо" не будемоКажучи про те, що "Ворскла" досить несподівано вийшла на третє місце і чи є у команди амбіції піднятися вище і нав'язати боротьбу київським "Динамо", гравець зауважив: "Давайте не будемо далеко заглядати. Перед кожною грою у нас стоїть завдання досягти максимального результату. Я думаю, що при активній підтримці нашого керівництва, ми можемо досягти хороших результатів. Але повторюся: не варто дивитися так далеко вперед. До наших цілей, ми хотіли б рухатися крок за кроком".

А розмірковуючи про те, що якщо дивитися на ситуацію в цілому, можна було б передбачити, що команда буде третьою після першого кола, зазначив: "Звичайно, таке важко передбачити. Якщо подивитися, то за винятком "Динамо" і "Шахтаря", всі команди одного рівня. Хотілося б відзначити і нашу підготовку, яка принесла свої плоди. А загалом, приємна несподіванка, але сказати, що це сенсація, теж не можна. Ми багато працювали, і плоди цих праць пожинаємо зараз. Але на цьому не варто зупинятися, треба працювати далі, адже в нашому чемпіонаті можна очікувати абсолютно будь-яких результатів. Тут немає команд, які перегравали б суперника з крупним рахунком. Таке в кожному турі буває рідко".

Говорячи про своє минуле в "Шахтарі" і про дружні стосунки з гравцями команди згадав свого колегу по амплуа: "При зустрічі спілкуємося з Андрієм П'ятовим, а так особливо ні з ким. Вже і гравців у "Шахтарі" мало залишилося з тих часів, коли я грав. Але рівень гри і результату зростає".

А говорячи про збірну України, резюмував: "Звичайно, хотілося б, щоб збірна України пройшла далі, але, на жаль, цього не сталося. Мабуть, не вистачило сил, хоча кваліфікація гравців збірної Хорватії трохи вище, ніж у нас. Тренерський штаб Андрія Шевченка дає можливість проявити себе молодим футболістам, чого раніше не спостерігалося. І це - позитивна тенденція".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Ворскла» пройде в Харкові на ОСК «Металіст» 13 жовтня. Початок гри о 19.00.

Квитки на матч першої та третьої команд чемпіонату можна придбати тут.