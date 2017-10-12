Кращий футболіст світу-1995 Веа обраний президентом Ліберії

Колишній гравець «Челсі», «Манчестер Сіті» і «Мілана», а нині політичний діяч Джордж Веа обраний президентом Ліберії, повідомляє Чемпіонат з посиланням на видання Naij.

На виборах глави держави 51-річний Веа переміг свого головного конкурента — віце-президента Ліберії Джозефа Бокая, що представляє «Партію єдності».

Вперше екс-футболіст взяв участь у виборах президента своєї країни в 2005 році і набрав понад 40% голосів виборців у другому турі голосування, однак у результаті програв Елен Джонсон-Серліф. Тепер Веа змінить її на посаді глави держави.

Веа є переможцем в номінації кращий футболіст світу (нагорода «Золотий м'яч») 1995 року. Також в його активі звання найкращого африканського футболіста року, яку він отримував протягом трьох років (1989, 1994, 1995).