Гравець "Шахтаря" Степаненко: Зараз для нас найскладніший матч - з "Ворсклою", берегтися заради гри з "Динамо" не будемо

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про підготовку до матчу 12-го туру УПЛ проти "Ворскли", який відбудеться вже завтра в Харкові, повідомляє Football.ua.

"Думаю, уболівальників чекає цікавий матч. Ворскла зараз в хорошій формі. У них в команді достатньо кваліфікованих футболістів. Упевнений, буде складно. Але, скажу відверто, нам дуже подобається проводити такі поєдинки", - почав Степаненко.

Відповідаючи на питання про те, чи можна назвати цей матч зустріччю лідерів УПЛ, півзахисник зауважив: "У нас з полтавчанами завжди матчі складаються важко. "Ворскла" — команда з характером. Вони дійсно гідні того місця, на якому зараз розташувалися. Не розумію, як вони в минулому сезоні виявилися поза межами першої шістки. За якістю гри, підбором футболістів, суперник заслужено знаходиться серед лідерів чемпіонату".

А говорячи про те, які сильні сторони "Ворскли" міг би відзначити, Степаненко зазначив: "По-перше, дуже добре організована оборона. Крім чотирьох захисників, у них ще два опорника оборонного плану. Є швидкі, технічні футболісти, які можуть як обіграти, так і зробити точну передачу, нападники там рослі і, взагалі, Ворскла — фізично міцна команда. Також не будемо забувати, що однією з сильних сторін полтавчан є гра на стандартах".

Читайте такожФеррейра: Мета "Шахтаря" — перемога в УПЛ, недооцінки "Ворскли" не будеКажучи про те, що матч лідерів пройде в Харкові вже в п'ятницю, а в понеділок "Шахтарю" летіти на гру з "Феєноордом", і чи не буде "Шахтар" подумки вже в Голландії, гравець підкреслив: "У нас після зустрічі з Ворсклою буде три дні на відновлення. Цілком достатньо часу, щоб підготуватися до Ліги чемпіонів. Всі команди в Європі грають у такому режимі. Думаю, ми зможемо швидко переключитися. Головне — домогтися позитивного результату в п'ятницю, тому що, коли виграєш, то тоді набагато легше відновлюватися і готуватися до наступних поєдинків. Можу сказати, що про Фейеноорді ми поки не думаємо. Найближча наша мета — перемога в матчі з "Ворсклою".

Розмірковуючи про те, наскільки складно перебудовуватися після матчів збірної України на гру Прем'єр-ліги, Степаненко поскаржився: Якщо чесно, то дуже непросто, особливо психологічно. Ми втратили реальний шанс поїхати на чемпіонат світу. Це великий удар для всіх хлопців у збірній. Два роки ми працювали, щоб потрапити туди, віддали багато сил, але, на жаль, не вийшло. Зараз дуже багато критики на нашу адресу звучить звідусіль. Однак потрібно вміти перебудовуватися і готуватися до матчів чемпіонату України і Ліги чемпіонів".

А говорячи про те, що після "Ворскли" в чемпіонаті вже матч з "Динамо" і чи буде команда підсвідомо берегти себе заради цієї топ-ігри, вигукнув: "Звичайно, ні! Для Шахтаря важливий абсолютно кожен поєдинок. Тільки якщо ми будемо поступово йти від матчу до матчу, то зможемо залишитися на вершині турнірної таблиці і зайняти необхідне місце в групі Ліги чемпіонів. Повторюю, зараз для нас найважливіший матч — з "Ворсклою", потім команду чекає зустріч з "Феєноордом", а вже потім будемо готуватися до гри проти "Динамо".

"У Харкові нам дуже комфортно і затишно. Велике спасибі вболівальникам, які приходять на стадіон, підтримують нас. З кожним матчем їх стає все більше. Думаю, ми будемо продовжувати завойовувати серця харків'ян. Адже "Шахтар" грає для вболівальників! Вони нам дуже допомагають, тому що без них футбол — не футбол. Сподіваємося, у грі з "Ворсклою" підтримка буде на найвищому рівні", - резюмував гравець.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" — "Ворскла" пройде в Харкові на ОСК "Металіст" 13 жовтня. Початок гри о 19.00. Квитки на матч продаються онлайн на сайті "гірників", а також в касах ОСК Металіст.