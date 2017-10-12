ФФУ до листопада не буде приймати рішення про зміну тренерського штабу збірної України

Федерація футболу України не планує міняти головного тренера збірної України Андрія Шевченка і його тренерський штаб.

Про це повідомляють джерела сайту Футбол 24 в самій федерації.

Планується, що саме Андрій Шевченко збере команду в листопаді 2017 року для проведення товариського матчу (на сьогодні розглядаються мінімум три суперника для спарингу). Про подальші плани федерації ще невідомо, але поки жодна з інших кандидатур не розглядається.

Відзначимо, що Андрій Шевченко підписав у 2016 році контракт за схемою 2+2 роки.