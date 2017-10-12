ФФУ до листопада не буде приймати рішення про зміну тренерського штабу збірної України
13:18, 12 жовтня 2017Футбол
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Андрій Шевченко готуватиме команду до найближчих спарингів.
Андрій Шевченко залишається на чолі збірної України / football24.ua
Федерація футболу України не планує міняти головного тренера збірної України Андрія Шевченка і його тренерський штаб.
Про це повідомляють джерела сайту Футбол 24 в самій федерації.
Планується, що саме Андрій Шевченко збере команду в листопаді 2017 року для проведення товариського матчу (на сьогодні розглядаються мінімум три суперника для спарингу). Про подальші плани федерації ще невідомо, але поки жодна з інших кандидатур не розглядається.
Відзначимо, що Андрій Шевченко підписав у 2016 році контракт за схемою 2+2 роки.
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