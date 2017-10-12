Шевченко: Очолити "Мілан"? Моє майбутнє у збірній України

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко в інтерв'ю італійському виданню La Gazzetta dello Sport відповів на питання про те, чи не хотів би він стати наставником "Мілана".

"У мене є робота, і мені вона дуже подобається. Я зосереджений на збірній України, яку хочу покращити. Сподіваюся, що ми потрапимо на наступний чемпіонат Європи. Це моє майбутнє.

Що стосується "Мілана", вони намагаються створити конкурентоспроможну команду і радують шанувальників. Будується команда, в якій ще належить визначити лідера. Але Вінченцо Монтеллі потрібно дати час", – розповів Андрій Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня збірна України поступилася хорватам (0:2), втративши шанси вийти на чемпіонат світу.