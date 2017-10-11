Фанати ультрас "Дніпра" побили президента "Дніпра-1" Березу (відео)

У рамках чемпіонату України по футболу у другій лізі відбулося принципове дербі - "Дніпро" зустрічався з "Дніпром-1".

"Дніпро" здобув перемогу з рахунком 2:0. Тим не менше, матч запам'ятався не тільки подіями на полі. Ультрас «Дніпра» побили президента клубу «Дніпро-1» Юрія Березу. Про це повідомляє Трибуна.

Відзначимо, що на матчі фанати «Дніпра» вивісили банер: «Ми зламаємо вам Березу і розвалимо ваш «Причал» (неофіційний сайт уболівальників "Дніпра-1", – УНІАН).