Тренер "Чорноморця" через розбіжності з керівництвом хоче покинути клуб
Причини такого бажання - несприятлива атмосфера в клубі і розбіжності з керівництвом.
Головний тренер "Чорноморця" Олег Дулуб хоче покинути клуб, повідомляє Sport Arena.
Причини такого бажання – несприятлива атмосфера в клубі і розбіжності з керівництвом. Дулуб має намір розірвати контракт з клубом і вже звернувся за допомогою до юристів федерації футболу Білорусі.
Днями білоруський тренер зустрічався з генеральним директором Анатолієм Місюрою, але зустріч ні до чого не призвела. Тепер Дулуб хоче зустрітися з власником клубу Леонідом Клімовим.
Кілька днів тому «Чорноморець» покинув тренер Олександр Грановський.
Нагадаємо, фахівець очолив «Чорноморець» 4 вересня. Під його керівництвом команда здобула одну перемогу, двічі зіграла внічию і один раз програла.
Після 11-ти турів «Чорноморець» йде на останньому місці.