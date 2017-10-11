Тренер "Чорноморця" через розбіжності з керівництвом хоче покинути клуб

18:33, 11 жовтня 2017
Футбол
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Причини такого бажання - несприятлива атмосфера в клубі і розбіжності з керівництвом.

Олег Дулуб має намір розірвати контракт з

Головний тренер "Чорноморця" Олег Дулуб хоче покинути клуб, повідомляє Sport Arena.

Причини такого бажання – несприятлива атмосфера в клубі і розбіжності з керівництвом. Дулуб має намір розірвати контракт з клубом і вже звернувся за допомогою до юристів федерації футболу Білорусі.

Днями білоруський тренер зустрічався з генеральним директором Анатолієм Місюрою, але зустріч ні до чого не призвела. Тепер Дулуб хоче зустрітися з власником клубу Леонідом Клімовим.

Кілька днів тому «Чорноморець» покинув тренер Олександр Грановський.

Нагадаємо, фахівець очолив «Чорноморець» 4 вересня. Під його керівництвом команда здобула одну перемогу, двічі зіграла внічию і один раз програла.

Після 11-ти турів «Чорноморець» йде на останньому місці.

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Теги: #Олег Дулуб#тренер Чорноморця