Долгополов вийшов у третє коло турніру в Шанхаї, де зіграє з Федерером
17:37, 11 жовтня 2017Футбол
3
Наступним суперником українця є друга ракетка світу, легенда тенісу Роджер Федерер.
Олександр Долгополов / btu.org.ua
Перша ракетка України Олександр Долгополов вийшов у третє коло турніру ATP у Шанхаї. У другому раунді наш тенісист обіграв 34-ту ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса – 7:6, 1:6, 6:4, повідомляє офіційний сайт WTA.
В 1/8 фіналу українець зустрінеться з другою ракеткою світу Роджером Федерером, який обіграв у паралельному матчі Дієго Шварцмана.
За вихід до третього кола Долгополов заробив 74 080 доларів і отримав 90 балів рейтингу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter