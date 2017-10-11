Долгополов вийшов у третє коло турніру в Шанхаї, де зіграє з Федерером

Перша ракетка України Олександр Долгополов вийшов у третє коло турніру ATP у Шанхаї. У другому раунді наш тенісист обіграв 34-ту ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса – 7:6, 1:6, 6:4, повідомляє офіційний сайт WTA.

В 1/8 фіналу українець зустрінеться з другою ракеткою світу Роджером Федерером, який обіграв у паралельному матчі Дієго Шварцмана.

За вихід до третього кола Долгополов заробив 74 080 доларів і отримав 90 балів рейтингу.