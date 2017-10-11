ЗМІ: Збірні Колумбії і Перу прямо на полі домовилися про нічию, щоб "злити" Чилі на ЧС (відео)
Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао під час матчу кілька разів наближався до гравців суперника і намагався щось пояснити.
Нападник збірної Колумбії Радамель Фалькао був помічений в підозрілому перешіптуванні із гравцями збірної Перу в матчі відбору до ЧС-2018 (1:1), пише Футбол 24.
При рахунку 1:1, який виводив Колумбію на Мундіаль, а Перу – у плей-офф, Фалькао кілька разів наближався до гравців суперника і намагався щось пояснити.
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Наставник Колумбійців Хосе Пекерман по ходу матчу передав Радамелю Фалькао дані, як розвиваються події в паралельних іграх, де Бразилія обігрувала Чилі (3:0), а Венесуела забила Парагваю (1:0).
Видання Marca припускає, що Фалькао міг запропонувати перуанцям розписати нічию, яка залишала за бортом ЧС-2018 збірну Чилі.
У підсумку матч так і завершився нічиєю, яка задовольнила як Колумбію, так і Перу.
Clamoroso video di Falcao durante Perù-Colombia che va convincendo i giocatori del Perù sul rimanere pareggio pic.twitter.com/8laXomElvY— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 11, 2017