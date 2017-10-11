УЄФА оголосив склад учасників Ліги націй: Україна зіграє в дивізіоні В

УЄФА затвердив остаточний склад учасників усіх чотирьох дивізіонів нового європейського турніру для національних збірних - Ліги націй. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Як інформував УНІАН, участь у турнірі візьмуть всі 55 європейських збірних. Команди розподілилися по чотирьох лігах (A, B, C і D) згідно з їхнім рейтингом на кінець європейської кваліфікації ЧС-2018 (а саме - на 11 жовтня 2017 року).

У лізі А зіграють 12 топ-збірних. Наступні 12 команд потрапили в лігу В, наступні 15 - у лігу С, решта 16 - в лігу D.

Падіння рейтингу збірної України в кількох останніх матчах не дозволило "синьо-жовтим" посісти місце в дивізіоні A.

Таким чином, українська збірна зіграє у лізі B, де компанію їй складуть команди Австрії, Вельсу, Росії, Словаччини, Швеції, Ірландії, Боснії і Герцеговини, Північної Ірландії, Данії, Чехії і Туреччини.

При цьому збірні України і Росії, швидше за все, не потраплять в одну групу, якщо рішення виконавчого комітету УЄФА не буде переглянуто.

12 збірних у лізі будуть поділені на чотири групи по три команди в кожній. Переможці груп автоматично отримають право на підвищення в дивізіон А в наступному розіграші Ліги націй. Крім того, у цих команд з'явиться шанс поборотися за бонусні путівки у фінальну частину Євро-2020 після завершення кваліфікації ЧЄ (для кожної ліги - А, В, С і D - передбачено по одному рятівного пропуску на Євро).

Матчі у всіх групах Ліги націй будуть проводитися вдома і на виїзді у вересні-листопаді 2018 року. Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у так званий "фінал чотирьох", який відбудеться в червні 2019 року. Він складатиметься з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Господарів вибере виконком УЄФА у грудні 2018 року з числа учасників.

Переможці груп ліг В, С і D зароблять підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу. Таким чином, європейські збірні будуть боротися за перемогу в Лізі націй, або за вихід у дивізіон вище, або за збереження місця в своєму дивізіоні. Жеребкування групового етапу Ліги націй пройде 24 січня 2018 року.