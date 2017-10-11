ЧС-2018 - три чемпіони континентів не поїдуть на Мундіаль
Турнір пропустять збірні США, Чилі та Камеруну
Остаточний список учасників чемпіонату світу наступного року ще невідомий, однак вже відомі ті, хто точно не поїде влітку в Росію. Цікаво, що серед невдах опинились і ті команди участь яких вважалась очевидною, а ще більше пікантності додає той факт, що на Мундіаль не потрапили три континентальні чемпіони, повідомляє FootballHub.
Однією з найбільших сенсацій став не вихід на ЧС-2018 команди США. Американці незмінно долали відбіркові кваліфікації чемпіонату світу. США – найтитулованіша команда регіону КОНКАКАФ. Жоден розіграш не залишав їх без медалей. На рахунку США 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Окрім того американці востаннє не виходили на ЧС ще у 1986-му році.
Читайте такожПортугалія та Франція вийшли на мундіаль, а голландці пролетіли повз ЧС-2018 (результати всіх матчів)Чемпіон Африки - збірна Камеруну - одна з найтитулованіших команд чорного континенту. На їхньому рахунку 5 перемог у Кубку Африканських Націй, 2 других, та 1 третє місце. Камерун брав участь в останніх двох чемпіонатах світу, але так і не подолав групові етапи. Загалом ця збірна 7 разів грала на світових форумах, а найвищим досягненням є чвертьфінал 1990-го року.
Нарешті, збірна Чилі виграла два останні Кубки Америки та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Бразилії. Іронічно, що саме поразка від бразильців не дозволила чилійцям вийти на майбутній мундіаль-2018. Латиноамериканці 9 разів брали участь в мундіалях і у домашньому (1962) посіли 3-є місце.
А от діючий чемпіон Європи збірна Португалїї лише в останньому турі группового етапу відбору здолала команду Швейцарії і виборола 1-е місце в своїй групі, здобувши путівку на турнір у Росії