ЧС-2018 - три чемпіони континентів не поїдуть на Мундіаль

Остаточний список учасників чемпіонату світу наступного року ще невідомий, однак вже відомі ті, хто точно не поїде влітку в Росію. Цікаво, що серед невдах опинились і ті команди участь яких вважалась очевидною, а ще більше пікантності додає той факт, що на Мундіаль не потрапили три континентальні чемпіони, повідомляє FootballHub.

Однією з найбільших сенсацій став не вихід на ЧС-2018 команди США. Американці незмінно долали відбіркові кваліфікації чемпіонату світу. США – найтитулованіша команда регіону КОНКАКАФ. Жоден розіграш не залишав їх без медалей. На рахунку США 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові нагороди. Окрім того американці востаннє не виходили на ЧС ще у 1986-му році.

Читайте такожПортугалія та Франція вийшли на мундіаль, а голландці пролетіли повз ЧС-2018 (результати всіх матчів)Чемпіон Африки - збірна Камеруну - одна з найтитулованіших команд чорного континенту. На їхньому рахунку 5 перемог у Кубку Африканських Націй, 2 других, та 1 третє місце. Камерун брав участь в останніх двох чемпіонатах світу, але так і не подолав групові етапи. Загалом ця збірна 7 разів грала на світових форумах, а найвищим досягненням є чвертьфінал 1990-го року.

Нарешті, збірна Чилі виграла два останні Кубки Америки та вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу в Бразилії. Іронічно, що саме поразка від бразильців не дозволила чилійцям вийти на майбутній мундіаль-2018. Латиноамериканці 9 разів брали участь в мундіалях і у домашньому (1962) посіли 3-є місце.

А от діючий чемпіон Європи збірна Португалїї лише в останньому турі группового етапу відбору здолала команду Швейцарії і виборола 1-е місце в своїй групі, здобувши путівку на турнір у Росії