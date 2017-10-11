Захисники "Шахтаря" перед матчем з "Ворсклою": Нас чекає матч туру, "Ворскла" сильна

Захисники "Шахтаря" Ісмаїлі та Іван Ордець поділилися своєю думкою про майбутній матч 11-го туру УПЛ проти полтавської "Ворскли", повідомляє офіційний сайт гірників.

Зокрема, Марлос зазначив: "Думаю, нам належить провести один з найважчих матчів чемпіонату. «Ворскла» сильна. Попереду дуже важливий поєдинок, ми тренувалися весь останній тиждень. Так, через невелику перерву завжди трохи втрачається ритм. Однак я вважаю, що ми повністю готові і післязавтра покажемо хороший футбол".

А говорячи про пріоритети команди, в світлі того що за десять днів «Шахтар» проведе три відповідальних поєдинки - проти «Ворскли», «Фейєноорда» і «Динамо», зауважив: "У нас один пріоритет – вигравати в кожному матчі. Боремося тільки за перемогу. Зрозуміло, що найважливіше для нас чемпіонат України. Проте не варто забувати: ми непогано виступаємо в Лізі чемпіонів, так що будемо налаштовуватись і на неї. У будь-якому випадку віддамо максимум, що позитивно вплине на наше майбутнє".

Читайте такожФеррейра: Мета "Шахтаря" — перемога в УПЛ, недооцінки "Ворскли" не будеВ свою чергу, Ордець зазначає: "Нас чекає центральний поєдинок туру. «Ворскла» відмінно стартувала в чемпіонаті. У полтавчан прекрасна лінія атаки, вони багато забивають і грамотно обороняються. Після збірних ми завжди важко граємо. Сподіваюся, Харків підтримає «Шахтар» і ми завоюємо важливі три очки".

Говорячи про те, що у «Ворскли» в цьому сезоні активний в атаці Юрій Коломоєць, захисник гірників сказав: "Звичайно, вивчав манеру його гри. Ми завжди дивимося матчі суперників і ретельно готуємося до будь-якої зустрічі. Коломоєць – сильний нападник, непогано діє вгорі, також гарний у боротьбі, здатний нав'язати свою гру. Зазначу, що полтавчани відрізняються командним рухом, грамотно використовують фланги. Той же Павло Ребенок, наприклад, підключається до атак, може віддати точну флангову передачу".

А говорячи про те, що матч з «Ворсклою» відбудеться в п'ятницю, 13 жовтня і як, в зв'язку з цим, футболісти ставляться до забобонів, зазначив: "Кожен по-різному. Для мене це звичайний день. Будемо працювати в стандартному режимі і налаштовуватися тільки на перемогу".

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Ворскла" відбудеться 13 жовтня в Харкові на ОСК "Металіст". Початок - о 19.00