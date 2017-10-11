Дентіньо і Бернард тренуються за індивідуальною програмою перед матчем "Шахтаря" з "Ворсклою"

Вранці 11 жовтня «гірники» провели відкрите тренування на заміській базі «Святошин», у якій брали участь усі найсильніші гравці команди, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

У розташування донеччан приїхали гравці національної та молодіжної збірних України: Андрій П'ятов, Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Ярослав Ракицький, Марлос, Олександр Зубков і Олександр Пихаленок. Також до «оранжево-чорним» приєднався Давид Хочолава.

Богдан Бутко знову в загальній групі, а ось бразильські півзахисники Дентіньо і Бернард працювали за окремою програмою. У той же час, Сергій Кривцов та Максим Малишев продовжують курс відновлення після травм. Додамо, що з першою командою, як і раніше, тренуються футболісти молодіжного складу - Данило Сагуткин, Володимир Грачов, Сергій Чоботенко та Данило Ігнатенко.

Завтра вранці у «гірників» відбудеться передматчеве заняття, а на вечір запланований виліт до Харкова.

Як повідомляв УНІАН, зустріч лідерів Прем'єр-ліги «Шахтар» – «Ворскла» відбудеться 13 жовтня на ОСК «Металіст». Початок о 19:00.

Квитки на гру можна придбати в касах стадіону і на онлайн shakhtar.com.