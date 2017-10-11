Шовковський: збірна України не входить у число найсильніших команд Європи і не гідна бути представлена на ЧС
Екс-голкіпер київського "Динамо" висловив свою думку про виступ національної команди.
Відомий в недавньому минулому голкіпер київського "Динамо" Олександр Шовковський прокоментував виступ національної команди у відбірковому турнірі Чемпіонату світу-2018 на своїй сторінці у Facebook.
Зазначивши, що пише пост на емоціях, колишній воротар, тим не менш, висловився: "Після провального виступу на Чемпіонаті Європи у Франції, вчорашній підсумковий результат — це не фіаско і не невезіння. Це реальність, яку нам всім треба прийняти. Це об'єктивність і сукупність всього того, що відбувається в нашій країні в цілому і в футболі зокрема. І для того, щоб знайти шляхи виходу з цієї ситуації, ми, в першу чергу, повинні усвідомити і прийняти, що на сьогоднішній момент збірна України не входить у число найсильніших футбольних команд Європи і не гідна бути представлена на світовій першості в 2018 році.
Необхідно повністю переглянути методи підготовки молодих футболістів і якісно поліпшити навчально-тренувальні бази, створювати нові можливості для залучення молодих хлопців у футбольні секції по всій країні, де вони будуть тренуватися і грати на ігрових майданчиках і стадіонах з якісними футбольними полями.
Читайте такожШевченко: По гарячих слідах давати собі оцінку не будуЗалучати іноземних дитячих спеціалістів або відправляти наших дитячих тренерів на стажування в кращі футбольні академії по всій Європі і Світу. Створити всі необхідні умови для роботи цих залучених спеціалістів, або тих наших тренерів, що пройшли стажування. Отримати підтримку держави і не вимагати блискавичного результату — його відразу не буде!
Він обов'язково буде через 5-7 років
Але хіба в нашій країні вміють працювати на перспективу?..
Хіба в нашій країні можливо вкладати кошти і чекати 5-7 років?..
Хіба в нашій країні готові терпіти і виношувати довгострокові проекти?..
Ми звикли жити сьогоднішнім днем і зовсім не хочемо думати про майбутнє
І поки ми будемо маємо те, що чемпіонат України розсипається, що більшість клубів тягнуть своє існування на межі банкрутства, ми будемо так само мати невтішні результати виступів і збірної України.
На тлі всього вище викладеного, можу сказати тільки спасибі тренерському штабу збірної і гравцям, що дарували нам надію на вихід у плей-офф до останнього туру групового етапу".
Пост знаменитого у минулому гравця завершується словами: "Якщо залишити все як є і нічого не робити далі, то буде ще гірше".
Як повідомляв УНІАН, збірна України завершила груповий етап відбіркового турніру ЧС-2018 поразкою від Хорватії з рахунком 0:2. Команда позбулася шансів потрапити у фінальну частину турніру.